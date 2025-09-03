Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / История как предчувствие / Геополитика
Политика
Мединский: операция по разгрому Японии стала самой эффективной в истории
3 сентября 2025 / 14:58
Мединский: операция по разгрому Японии стала самой эффективной в истории
Операция по разгрому Японии продолжалась немногим больше недели и была самой эффективной военной операцией в истории человечества. Соответствующую точку зрения в день 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией изложил помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

"По соотношению "сроки - время - потери - эффективность" это была самая эффективная военная операция в истории человечества. Красная армия образца 1945 года была неумолимой машиной победы, которую невозможно было остановить", - сказано в сообщении.

Руководитель ВВИО также привел слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина о сорока годах ожидания победы над Японией. "Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - указал он.

