Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
2 сентября 2025 / 20:36
Политика
Политика
Встреча лидеров РФ и КНДР стала одной из рекордных по длительности
3 сентября 2025 / 15:16
Встреча лидеров РФ и КНДР стала одной из рекордных по длительности
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС

Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном побила по продолжительности почти все остальные контакты, состоявшиеся у президента России Владимира Путина в рамках визита в Китай, отмечает ТАСС.

Путин и Ким Чен Ын общались около 2,5 часа: 1,5 - с участием делегаций, еще 1 - один на один. Более длительными были только переговоры главы российского государства с лидером Китая Си Цзиньпином - они заняли порядка 3,5 часа.

Третье место по длительности заняло общение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С ним президент РФ начал беседовать еще в автомобиле, по пути с саммита ШОС. При этом уже прибыв на место, лидеры примерно 50 минут оставались в Aurus. Затем еще около часа Путин и Моди общались в официальной обстановке.

Кроме того, продолжительными были контакты Путина с президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Ирана Масудом Пезешкианом - они длились больше часа. 

