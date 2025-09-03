Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 300 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки составили около 1 300 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 135 человек, в результате действий группировки "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 200, "Центр" - до 450, на направлении группировки "Восток" - до 225, "Днепр" - до 60 военнослужащих.