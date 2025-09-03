Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию с визитом

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ с визитом, сообщает ТАСС.

По завершении переговоров, которые проходили в Пекине, глава российского государства проводил своего визави до автомобиля. "Увидимся скоро", - отметил Ким Чен Ын. На что Путин отреагировал: "Да! Мы вас ждем. Приезжайте".

Лидер КНДР также пожелал президенту РФ здоровья и успехов в работе. "Взаимно!" - ответил ему Путин.