Политика
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию с визитом
3 сентября 2025 / 15:45
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС
Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ с визитом, сообщает ТАСС.
По завершении переговоров, которые проходили в Пекине, глава российского государства проводил своего визави до автомобиля. "Увидимся скоро", - отметил Ким Чен Ын. На что Путин отреагировал: "Да! Мы вас ждем. Приезжайте".
Лидер КНДР также пожелал президенту РФ здоровья и успехов в работе. "Взаимно!" - ответил ему Путин.