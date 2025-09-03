Песков: заявления Мерца после его слов про Путина не принимаются во внимание

Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политика
© Михаил Метцель/ ТАСС
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал очень нехорошие заявления в адрес президента России Владимира Путина, и теперь мнение главы германского правительства вряд ли может приниматься во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"В последние часы Мерц допустил очень много нехороших заявлений в отношении президента России. Поэтому вряд ли его мнение сегодня можно принимать во внимание", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Мерца о том, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине.
Некоторое время назад канцлер ФРГ назвал Путина "военным преступником".