Песков: заявления Мерца после его слов про Путина не принимаются во внимание

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал очень нехорошие заявления в адрес президента России Владимира Путина, и теперь мнение главы германского правительства вряд ли может приниматься во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"В последние часы Мерц допустил очень много нехороших заявлений в отношении президента России. Поэтому вряд ли его мнение сегодня можно принимать во внимание", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Мерца о том, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине.

Некоторое время назад канцлер ФРГ назвал Путина "военным преступником".