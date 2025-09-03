Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Контракт по «Силе Сибири – 2» обязательно будет подписан.
2 сентября 2025 / 20:36
Политика
Путин провел переговоры с президентом Республики Конго
3 сентября 2025 / 16:32
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Это уже вторые двусторонние переговоры у главы российского государства 3 сентября.
От России во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Росатома Алексей Лихачев.