Путин провел переговоры с президентом Республики Конго

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Это уже вторые двусторонние переговоры у главы российского государства 3 сентября.

От России во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Росатома Алексей Лихачев.