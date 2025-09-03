Дипломатическая пауза на переговорном треке по украинскому кризису означает, что война будет продолжаться. Прекращение огня само по себе ничего не решает, только дает преимущество Украине и Европе, что РФ совершенно невыгодно. Нам нужно не перемирие, а мир. Но, мир нам не предлагают. Боевые действия будут продолжаться. Может быть, когда мы подойдем к Киеву, нам предложат что-то более реалистичное. Даже и Трамп говорил, что русские будут забирать все больше, чем дольше эта война будет продолжаться.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

