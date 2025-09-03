Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема

Американская политика разделена на два трека: российско-американские отношения и проект по Украине. На первом есть некоторые продвижения, на втором – особых прорывов мы не видим.

В двусторонних отношениях проще найти общий язык и нащупать темы для сотрудничества. Например, оставаясь конкурентами по поставкам газа, РФ и США вполне могут вместе работать на нефтяном рынке. До 2022 года Россия занимала третье место по поставкам нефти в Америку. Возможно также развитие сотрудничества в использовании атомного ледокольного флота, который есть только у РФ. Наша страна может доставлять грузы на Аляску.

Украинский кризис является сдерживающим фактором, но там, где США готовы его игнорировать – сотрудничество явно намечается. Например, в сфере редкоземельных металлов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

