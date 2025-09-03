Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 1 457

Число жертв произошедшего 31 августа на востоке Афганистана землетрясения достигло 1 457, не менее 3 394 афганцев пострадали. Соответствующие данные приводит заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат в соцсети X.

Он отметил, что в результате стихийного бедствия разрушены 6 782 дома. Поисково-спасательные операции продолжаются, извлеченных из-под завалов людей воздушным транспортом доставляют в ближайшие медучреждения. "Все государственные ведомства во взаимодействии с местным населением мобилизировали усилия для оказания помощи пострадавшим", - указал Фитрат.

Ранее афганские власти информировали о 1 411 погибших и 3 124 пострадавших.