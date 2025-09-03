Президент Вьетнама назвал братскими отношения Ханоя и Москвы

Двусторонние отношения между Ханоем и Москвой являются братскими. На это обратил внимание президент Вьетнама Лыонг Кыонг при общении с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине.

"Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые проверены временем", - отметил он.