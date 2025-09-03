Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Президент Вьетнама назвал братскими отношения Ханоя и Москвы
3 сентября 2025 / 16:57
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС
Двусторонние отношения между Ханоем и Москвой являются братскими. На это обратил внимание президент Вьетнама Лыонг Кыонг при общении с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине.
"Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые проверены временем", - отметил он.