Москва
3 сентября 2025 / 19:46
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась

3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Великобритания расширила санкционный список в отношении России
3 сентября 2025 / 17:15
© Анатолий Струнин/ ТАСС

Великобритания расширила список санкций против России на 11 позиций. Соответствующий документ размещен на сайте британского правительства.

Рестрикции предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их выявления.

Так, в список физических лиц попали заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров, командир полка полиции спецназначения им. Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев; президент РОФ, мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Анастасия Аккуратова, руководитель херсонского гуманитарного штаба "Детям - в руки" Наталья Тищенко, а также Александр Гуров.

Среди организаций - Движение первых, "Волонтеры Победы", региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

В целом в антироссийском санкционном списке Лондона теперь фигурируют 1 808 физических лиц и 498 юридических лиц.

Как уточнили в МИД Великобритании, новые санкции применены в отношении людей и организацией, якобы занимающихся "насильственной депортацией и индоктринацией украинских детей". Москва не раз называла данные инсинуации абсурдными. 

