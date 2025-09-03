Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 сентября 2025
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Общество
Жертвами теракта в Пакистане стали 15 человек
3 сентября 2025 / 17:30
Жертвами теракта в Пакистане стали 15 человек
© EPA/АРШАД АРБАБ/ТАСС

Жертвами взрыва, совершенного террористом-смертником в городе Кветта юго-западной провинции Белуджистан, стали 15 человек. Об этом информировал телеканал Geo TV, ссылаясь на данные Минздрава региона.

Сообщается, что 8 из 38 получивших ранения находятся на лечении в медучреждениях. Для расследования инцидента была создана специальная следственная группа.

Ранее стало известно, что при теракте в Белуджистане погибли 13 человек.

Взрыв произошел 2 сентября на автомобильной парковке у местного стадиона после завершения многолюдного митинга, проводившегося Национальной партией Белуджистана. 

Ситуация в Белуджистане, граничащем с Ираном и Афганистаном, остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. 

