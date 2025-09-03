Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Политика
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась

Президент России Владимир Путин 3 сентября в ходе пресс-конференции в Пекине отвечая на вопрос, присутствует ли в процессе урегулирования украинского кризиса формула «гарантии безопасности в обмен на территории», заявил, что Москва так вопрос никогда не ставила и они не обсуждалась.

По словам президента, «Гарантии безопасности – это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территорий.

Мы вообще, честно говоря, – я хочу это подчеркнуть, – мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений – от их отцов, от дедов и так далее. Вот прежде всего о чём идёт речь.

И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия – хочу напомнить тем, кто про это забывает. И, кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву: хочу напомнить о первых статьях Устава [Организации] Объединённых Наций, где прямо написано о праве наций на самоопределение.

Но мы не связываем одно с другим – территории и гарантии безопасности. Конечно, можно сказать, что это близкие темы, но мы напрямую это не связываем. Так вопрос в ходе дискуссии в Анкоридже и не ставился».

 

