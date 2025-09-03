Президенты России и Индонезии нацелены укреплять экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто в ходе непродолжительного общения в Пекине условились развивать сотрудничество в сфере экономики. Об этом со ссылкой на пресс-службу лидера Индонезии предает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что полноформатной встречи в КНР, где прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне, лидеры двух стран не проводили. При этом у них была возможность побеседовать во время общих мероприятий.

В июне Путин и Субианто на полях ПМЭФ приняли декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами, которое охватывает все сферы двустороннего взаимодействия. Стороны выразили намерение углублять отношения в интересах укрепления мира, стабильности и благополучия народов, придерживаясь принципов Устава ООН и целей устойчивого развития.