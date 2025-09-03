Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Политика
Каллас: встреча лидеров РФ, КНР и КНДР стала "прямым вызовом" миропорядку
3 сентября 2025 / 17:58
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас считает, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР представляют собой "прямой вызов" миропорядку, основанному на правилах.
"Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине - это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах", - сказала она во время пресс-конференции в Брюсселе.
Вместе с тем саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), двусторонние и многосторонние встречи в Пекине Каллас назвала работой "авторитарных лидеров по формированию нового миропорядка".
Она также убеждена, что Европа "должна противостоять этой новой реальности".