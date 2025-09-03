Путин: РФ всегда была против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, но никогда не подвергала сомнению ее право присоединиться к Евросоюзу. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
"Мы неизменно выступали против членства Украины в Североатлантическом блоке, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и вступления в Европейский союз", - указал глава российского государства.