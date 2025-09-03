Патриарх Кирилл установил день молитвы об исцелении тяжелобольных детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил день молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями во всех храмах Русской православной церкви в день празднования иконы Божией Матери "Целительница" 1 октября. Соответствующее сообщение размещено на сайте фонда "Круг добра".

"Благословляю в день празднования иконы Божией Матери "Целительница", совершаемого 1 октября, установить, с внесением в церковный календарь, сугубые молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях, с совершением молебнов во всех храмах Русской православной церкви", - сказано в резолюции предстоятеля РПЦ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Круг добра" в январе 2021 года. В числе приоритетных задач организации - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями.