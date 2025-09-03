Философия ШОС - отрицание гегемонизма

Президент России Владимир Путин, выступая 1 сентября на заседании в формате «ШОС плюс» в Пекине подчеркнул, что «именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления».

Как отметил президент, лидеры Евразии, «уже не первый раз встречаются в таком широком составе, объединяющем глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, лидеров стран-наблюдателей и партнёров ШОС по диалогу, гостей председательства, а также руководителей ведущих международных организаций».

По словам президента, «это наглядно свидетельствует, что искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти, и всё больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией. Наряду с десятью полноправными членами в орбиту Шанхайской организации вовлечены две страны-наблюдателя – Монголия и Афганистан – и 15 партнёров по диалогу. На рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения. Главное, что все те, кто хочет наладить взаимодействие с Шанхайской организацией, разделяют её ценности и идеалы, привержены проведению самостоятельной независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем».

Путин подчеркнул, что «с момента создания в 2001 году ШОС активно участвует в усилиях по формированию на нашем общем Евразийском континенте атмосферы мира и безопасности, доверия и сотрудничества. В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали всё, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах».

Российский лидер указал, что «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья. Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности».

Политический аналитик Павел Шипилин отметил, что, по его мнению, в рамках евразийской интеграции ведутся и «переговоры о военном сотрудничестве. Они не афишируются, но, по всей вероятности, такого рода переговоры все-таки проходят. Китай осознает, что его не оставят в покое, и до реальной войны недалеко. Поэтому неслучайно глава «Ростеха» Сергей Чемезов упомянул о военно-техническом сотрудничестве, но это было все, о чем проронили слова стороны на мероприятиях в Китае. Между тем, антизападная коалиция в общем-то уже сформирована. Не случайно в Пекин приехал специально президент Бразилии Лулу да Сильва для того, чтобы организовать внеочередной Саммит БРИКС, и об этом было объявлено потому, что он чувствует давление США, и Бразилия хотела бы выработать какие-то единые правила сопротивления Западу. В то же время я бы назвал это не антизападной коалицией, а коалицией государств - против однополярного мира. Поэтому в Китае впервые в таком явном виде был продемонстрирован формат стран, выступающих за многополярный мир. Никакой гегемона ими не признается. Поэтому ясно, что многополярный мир сейчас противостоит однополярному миру, и Америка пока еще не стала одним из его полюсов, зато ощущает себя главным полюсом мира. А потери у гегемона в том случае, если он перестает быть гегемоном, весьма ощутимы, и скорее всего он будет сопротивляться. Вот почему нужно и военно-техническое сотрудничество между странами».

При этом эксперт обратил внимание, что «на мероприятиях в КНР участвовало пять ядерных евразийских держав. Это показатель того, что они являются суверенными, а суверенитет им дает как раз наличие ядерного оружия. Поэтому эти суверенные страны выступают против давления Запада. В то же время все эти страны не воинственны и не навязывают Западу многополярность силой. Они лишь констатируют, что многополярность уже присутствует в мире, и Западу придется с этим считаться».