Путин считает несправедливым однополярный мир

Однополярный мир в нынешней мировой системе несправедлив. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в КНР.

"Несправедливо, понятно, что это однополярный мир. И дело в том, что мы строим наши отношения не на основе большинства, а на основе идеи, то есть строим свое взаимодействие не на количестве, а на идейных соображениях", - ответил он на вопрос журналистов о том, что именно несправедливо к текущей мировой системе.

"А идея заключается в том, что мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких более равных не должно существовать", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, однополярный мир должен прекратить свое существование. "В том числе и в интересах народов тех стран, власти которых до сих пор отстаивают эту отживающую и, можно сказать, отжившую систему", - указал Путин.