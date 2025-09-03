Путин: никто не должен доминировать в мире

Президент России Владимир путин считает, что «в целом контуры многополярного мира сложились». Об этом он заявил в ходке пресс-конференции в Пекине 3 августа по итогам его визита в КНР.

Президент вместе с тем отметил, что «не стал говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире. Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права и все с точки зрения международного права должны находиться в одинаковом положении».

По словам российского лидера, «конечно, есть экономические гиганты, такие как Индия Китай. Кстати говоря, и наша с вами страна входит в четвёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Это всё реалии сегодняшнего дня. Это же не наши расчёты – это расчёты международных организаций. Но это не значит, что кто-то должен доминировать в политической или в какой-то другой сфере, в том числе в сфере безопасности».

Путин подчеркнул, «поэтому мы не исходим из того, что должны появиться какие-то новые доминирующие государства. Все должны быть наравне.

Востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский полагает, что «формирующаяся под эгидой ШОС коалиция стран направлена не столько против Америки и Запада в целом, сколько на защиту собственных интересов государств, участвовавших в мероприятиях в Китае. Формируется финансовое, военное, политическое сообщество, и сейчас достигнуты прорывы на всех этих направлениях. Во-первых, объявлено о создании Банка ШОС - это ответ на финансовые наезды Запада санкции, пошлины и т. д. Во–вторых, начинается создание общей структуры противодействия угрозам и вызовам, а это фактически прообраз Штаба, который будет координировать военный потенциал стран ШОС. Кроме того, напомню, что на мероприятиях было пять евразийских ядерных держав. А это гиперзвуковые ракеты, это сотни тысяч солдат и т. д. В-третьих, политически очень важно, что во время этих событий удалось укрепить отношения Индии и Китая, укрепить отношения между другими странами. Российско-китайские отношения тоже нуждаются в укреплении, и решение по газу как раз является шагом в этом направлении. Подводя итог, отмечу, что мы не хотим нарываться на неприятности со стороны Запада, а мы хотим избежать этих неприятностей, и для этого страны укрепляют свое взаимодействие».

Эксперт также обратил внимание, что «на восточном фронте глобальной «холодной войны», которую развязал Запад, формируется взаимопонимание и взаимодействие стран, обладающих ядерным оружием. Хотя до реальной координации пройдет еще немало времени с учетом того, что и у Пакистана, и у Индии и у Китая своя специфика. Поэтому создание общей военной структуры - это процесс, который займет еще немало времени и потребует немало сил».