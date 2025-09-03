Зеленский заявил, что Украина не уйдет из Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена выводить войска из Донбасса, так как он является важной частью обороны ВСУ.

"Мы не можем отдавать территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Зеленский отметил, что отказаться от Донбасса Украине не позволяет конституция страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для достижения прочного мира на Украине необходимо признать и оформить на международном уровне вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав Российской Федерации.