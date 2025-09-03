Президент России Владимир Путин высказал мнение, что слова американского лидера Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР против Соединенных Штатов являются проявлением его юмора.

"Президент США не лишен юмора, нам всем это хорошо известно. У меня с ним сложились добрые отношения, мы обращаемся друг к другу по именам", - сказал глава российского государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Некоторое время назад Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - указал он в Truth Соц. сети.