Президент России Владимир Путин заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, при этом РФ готова решить поставленные задачи военным путем.

"Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Дональда Трампа. Видим не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. На мой взгляд, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если нет, то мы будем вынуждены решать все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.