ООН: не менее 21 тыс. детей в Газе стали инвалидами в результате действий Израиля

Не менее 21 тыс. детей в секторе Газа стали инвалидами из-за военных действий Израиля в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Соответствующие данные привели в Комитете ООН по правам инвалидов на брифинге в Женеве.

Сообщается, что около 40,5 тыс. детей в Газе получили "травмы, имеющие отношение к войне". В период с 7 октября 2023 по 21 августа 2025 года свыше 157 тыс. жителей Газы получили травмы, причем более 25% из них рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в ходе боевых действий, составило более 63 тыс., еще свыше 161 тыс. получили ранения. Кроме того, 367 гражданских лиц, в том числе 131 ребенок, умерли от голода.

Комитет по правам инвалидов - договорной орган ООН, включающий 18 независимых экспертов. Он осуществляет мониторинг выполнения Конвенции о правах инвалидов государствами-участниками. На сентябрь текущего года Конвенция была ратифицирована 193 сторонами, включая 192 государства и ЕС.