Путин пригласил Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.

"Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву", - сказал глава оссийского государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

В этой связи глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X назвал неприемлемым приглашение Зеленскому приехать в Москву.

По его словам, такого рода предложения "заведомо неприемлемые". "Прямо сейчас по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и Зеленский готов к такой встрече в любой момент", - указал министр.