Трамп считает парад в Пекине неподходящим для него местом

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что военный парад в столице КНР был бы для него неподходящим местом. Соответствующую точку зрения он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Реагируя на реплику о том, что его "не пригласили" на парад, американский лидер отметил, что "никогда и не думал об этом до этого момента". "Я никогда не думал, что поеду. Это было бы для меня неподходящее место", - указал он.

3 сентября Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.