Политика
Путин прокомментировал проведение встречи с Зеленским в его нынешнем статусе
3 сентября 2025 / 20:37
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что проведение встречи с Владимиром Зеленским в его нынешнем статусе - это "путь в никуда".
"Это путь в никуда, если проводить встречи, так скажем аккуратно, просто с действующим главой администрации. Можно. Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча будет хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - сказал он в ходе пресс-конференции в Пекине.
Путин подчеркнул, что за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда Украины. "У Конституционного суда Украины нет кворума для принятия решения по вопросу выборов президента Украины и статуса Зеленского", - добавил он.