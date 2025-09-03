Путин прокомментировал проведение встречи с Зеленским в его нынешнем статусе

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что проведение встречи с Владимиром Зеленским в его нынешнем статусе - это "путь в никуда".

"Это путь в никуда, если проводить встречи, так скажем аккуратно, просто с действующим главой администрации. Можно. Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча будет хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - сказал он в ходе пресс-конференции в Пекине.

Путин подчеркнул, что за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда Украины. "У Конституционного суда Украины нет кворума для принятия решения по вопросу выборов президента Украины и статуса Зеленского", - добавил он.