Трамп полагает, что Венесуэла недостаточно активно борется с наркоторговлей

Президент США Дональд Трамп полагает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками, а также в целях пресечения потока нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.

"Венесуэла - это очень плохое действующее лицо. Как вам известно, они посылают в США миллионы человек", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

"Но Венесуэла вела себя очень плохо в плане и наркотиков, и отправки некоторых из самых отпетых уголовников в мире в нашу страну. Венесуэла является одним из наихудших действующих лиц во всей группе, с которой мы имеем дело", - указал он.

Трамп комментировал уничтожение Вооруженными силами США в южной части Карибского бассейна катера, на котором, согласно сведениям американского правительства, перебрасывалась партия наркотиков. Предварительно, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

"Мы должны защищать свою страну и будем этим заниматься", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Вместе с тем он высказал мнение, что нынешняя операция ВС США окажет сдерживающий эффект на орудующие в Латинской Америке наркокартели. "Разумеется, они больше этим заниматься не будут. И, думаю, много других этим заниматься не будут, увидев эту пленку", - сказал Трамп.

По данным агентства Reuters, 19 августа в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями" были направлены три эсминца Военно-морских сил США. Кроме того, сообщалось о переброске туда атомной подводной лодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.