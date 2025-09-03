Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины Президент России завершил визит в Китай
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Политика
Президент России завершил визит в Китай
3 сентября 2025 / 21:15
Президент России завершил визит в Китай
© Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин завершил четырехдневный визит в Китай, сообщает ТАСС.

В аэропорту российского лидера проводили глава МИД Китая Ван И, посол России в КНР Игорь Моргулов.

Дальше глава государства отправляется во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

Ближайшие два дня - 4 и 5 сентября - Путин проведет в Дальневосточном федеральном округе.

Президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Кроме того, графиком предусматривается рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

21:35
Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
21:15
Президент России завершил визит в Китай
20:51
Трамп полагает, что Венесуэла недостаточно активно борется с наркоторговлей
20:37
Путин прокомментировал проведение встречи с Зеленским в его нынешнем статусе
20:17
Трамп считает парад в Пекине неподходящим для него местом
19:59
Путин пригласил Зеленского в Москву
19:46
ООН: не менее 21 тыс. детей в Газе стали инвалидами в результате действий Израиля
19:30
Путин заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию
19:15
Президент РФ считает юмором слова Трампа про "заговор против США"
18:57
Зеленский заявил, что Украина не уйдет из Донбасса
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
