Президент России завершил визит в Китай

Президент РФ Владимир Путин завершил четырехдневный визит в Китай, сообщает ТАСС.

В аэропорту российского лидера проводили глава МИД Китая Ван И, посол России в КНР Игорь Моргулов.

Дальше глава государства отправляется во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

Ближайшие два дня - 4 и 5 сентября - Путин проведет в Дальневосточном федеральном округе.

Президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Кроме того, графиком предусматривается рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.