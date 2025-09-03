Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Президент России завершил визит в Китай
3 сентября 2025 / 21:15
© Владимир Смирнов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин завершил четырехдневный визит в Китай, сообщает ТАСС.
В аэропорту российского лидера проводили глава МИД Китая Ван И, посол России в КНР Игорь Моргулов.
Дальше глава государства отправляется во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.
Ближайшие два дня - 4 и 5 сентября - Путин проведет в Дальневосточном федеральном округе.
Президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Кроме того, графиком предусматривается рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.