Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
3 сентября 2025 / 21:35
Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
© AP Photo/ Lewis Joly/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

"Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине в день, когда мир будет подписан", - сказал он перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция выступления французского лидера велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. "Подготовительная работа завершена", - отметил он.

Макрон уточнил, что в "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран. В четверг, 4 сентября, состоится онлайн-конференция этой коалиции. По ее завершении европейские лидеры намерены провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что действия "коалиции желающих" направлены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам контактов между Москвой и Вашингтоном.

