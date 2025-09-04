Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Политика
Саркози считает вражду с Россией "исторической ошибкой"
4 сентября 2025 / 10:18
© EPA/ EDDY LEMAISTRE/ТАСС

Бывший президент Франции Николя Саркози считает вражду Европы с Россией "исторической ошибкой". Соответствующую точку зрения он изложил в интервью газете Le Figaro.

"Угроза для Европы и Франции носит, в первую очередь, демографический характер: спустя 30 лет население Европы изменится с 550 до 480 млн человек, а Африки - с 1,2 до 2,4 млрд. При этом мы определяем Россию в качестве нашего главного риска и приоритетного врага. Это историческая ошибка!" - указал политик.

По его словам, прибывающие в Европу мигранты по ряду причин с трудом могут ассимилироваться в новой среде, что также является первостепенным экзистенциальным риском для европейских стран.

"Зная историю отношений России с Францией и Европой, мы можем только сожалеть о нынешнем полном непонимании. Но сегодня очевидно, что именно Европа более изолирована на международной арене, чем Россия", - указал Саркози.

