Канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии СССР. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, согласно поступающим в СВР данным, многие европейские эксперты недоумевают из-за жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога между РФ и США по урегулированию украинского конфликта.

"При этом удивляться могут лишь те, кто плохо знаком с биографией Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры обрела форму всепоглощающей страсти", - говорится в сообщении.