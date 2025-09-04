Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Экономика
Решетников: экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
4 сентября 2025 / 10:57
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Экономика России охлаждается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Последние данные свидетельствуют о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, в том числе и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, положение дел в мировой экономике", - указал он.