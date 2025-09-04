Решетников: экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось

Экономика России охлаждается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, в том числе и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, положение дел в мировой экономике", - указал он.