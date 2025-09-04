Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 сентября 2025 / 14:09
КОТИРОВКИ
USD
04/09
80.8488
EUR
04/09
94.2539
Новости часа
Российские ВС освободили Новоселовку в Днепропетровской области Медведев заявил, что Россия будет возвращать землей замороженные активы
Москва
4 сентября 2025 / 14:09
Котировки
USD
04/09
80.8488
0.0000
EUR
04/09
94.2539
0.0000
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Решетников: экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
4 сентября 2025 / 10:57
Решетников: экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Экономика России охлаждается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, в том числе и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, положение дел в мировой экономике", - указал он.

Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:30
Российские ВС освободили Новоселовку в Днепропетровской области
12:15
Медведев заявил, что Россия будет возвращать землей замороженные активы
11:59
RTP: число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне достигло 17
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:31
В России введена в строй Тихоокеанская железная дорога
11:14
Путин отметил, что запаса угля России хватит на тысячу лет
10:57
Решетников: экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
10:37
СВР: Мерц с детства одержим "жаждой мести" за разгром нацистской Германии
10:18
Саркози считает вражду с Россией "исторической ошибкой"
21:35
Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения