Путин отметил, что запаса угля России хватит на тысячу лет

Президент России Владимир Путин призвал более эффективно применять уголь в энергетике на Дальнем Востоке, особенно ввиду возможного дефицита газа. Об этом он заявил, выступая на презентации результатов развития регионов ДФО, которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания: к примеру, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - отметил Путин.

"Вместе с тем есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, конечно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических норм", - указал глава государства.