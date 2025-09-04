В России введена в строй Тихоокеанская железная дорога

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи ввел в строй Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), сообщает ТАСС.

На Дальнем Востоке за два года построена первая частная железная дорога протяженностью 531 км. Пролегая в непроходимой дальневосточной тайге, она связывает Республику Саха (Якутия) и Хабаровский край. Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги - 50 млн тонн угля в год, добываемого на Эльгинском угольном месторождении.

ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Этот логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Новый транспортно-логистический коридор формирует пространство для долгосрочного развития металлургической, машиностроительной, строительной отраслей и других сопутствующих отраслей.