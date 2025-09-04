Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 4 сентября отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,75%, до 2 889,02 пункта, индекс РТС также рос на 0,75% - до 1 125,69 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 0,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,305 рубля.

К 10:14 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 894,49 пункта (+0,94%), индекс РТС составлял 1 127,82 пункта (+0,94%). Вместе с тем курс юаня рос и составлял 11,335 рубля (+3,9 копейки).