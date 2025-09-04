RTP: число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Два пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне скончались в больнице. Таким образом, число жертв аварии достигло 17.

Согласно данным телерадиокомпании RTP, работа лифтов и фуникулера "Глория" приостановлена, специалисты проведут техническое обследование.

Уточняется, что число пострадавших достигло 20. По информации Agence France-Presse, в их числе не менее 11 иностранных граждан.

В среду, 3 сентября, в Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер "Глория". К настоящему времени причина аварии не установлена. Администрация города объявила трехдневный траур.