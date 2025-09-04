Россия будет возвращать землей свои замороженные на Западе активы, переданные Украине. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на передачу Великобританией Киеву $1,3 млрд прибыли от использования российских активов.

У России есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней", - указал политик в своем Telegram-канале. Он отметил, что речь идет о землях Донбасса и Новороссии, которые и так принадлежат РФ.

Медведев подчеркнул, что произошедшее с активами России означает одно: "британские воры передали российские деньги неонацистам". "Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине", - заключил он.

Некоторое время назад Лондон направил Киеву $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.