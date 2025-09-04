Российские ВС освободили Новоселовку в Днепропетровской области

Российские ВС освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль в ходе решительных действий Восточной группировки ВС РФ. Подразделения продвинулись в глубину обороны противника, указали в российском оборонном ведомстве.