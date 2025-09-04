Президенту РФ Владимиру Путину во Владивостоке преподали урок по молодежному сленгу. В числе терминов оказались "полный кринж" и "чилловая катка".

В ходе посещения владивостокского филиала национального центра "Россия" главе государства продемонстрировали интерактивную экспозицию "Уникальный русский язык". Среди прочего она учит, как донести одну и ту же мысль при помощи разных стилей языка.

Так, нейтральная фраза "возможно, это будет легкая игра" на сленге звучит так: "Возможно, это будет чилловая катка". А выражение "ребята, эти проблемы - полный абсурд" превратилось в "гайз, эти траблы - полный кринж". Для каждого случая доступен также вариант с "высоким штилем". На нем последняя фраза выглядит так: "Друзья, эти неурядицы - совершенный вздор".