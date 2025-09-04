Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 сентября 2025 / 15:41
КОТИРОВКИ
USD
04/09
80.8488
EUR
04/09
94.2539
Новости часа
Россия объявила о высылке эстонского дипломата ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
Москва
4 сентября 2025 / 15:41
Котировки
USD
04/09
80.8488
0.0000
EUR
04/09
94.2539
0.0000
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Президенту РФ рассказали про "чилловую катку" и "полный кринж"
4 сентября 2025 / 12:45
Президенту РФ рассказали про "чилловую катку" и "полный кринж"
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Президенту РФ Владимиру Путину во Владивостоке преподали урок по молодежному сленгу. В числе терминов оказались "полный кринж" и "чилловая катка".

В ходе посещения владивостокского филиала национального центра "Россия" главе государства продемонстрировали интерактивную экспозицию "Уникальный русский язык". Среди прочего она учит, как донести одну и ту же мысль при помощи разных стилей языка.

Так, нейтральная фраза "возможно, это будет легкая игра" на сленге звучит так: "Возможно, это будет чилловая катка". А выражение "ребята, эти проблемы - полный абсурд" превратилось в "гайз, эти траблы - полный кринж". Для каждого случая доступен также вариант с "высоким штилем". На нем последняя фраза выглядит так: "Друзья, эти неурядицы - совершенный вздор".

Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:45
Россия объявила о высылке эстонского дипломата
13:30
ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
13:15
Си Цзиньпин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
12:59
Число пользователей мессенджера Max составило более 30 млн
12:45
Президенту РФ рассказали про "чилловую катку" и "полный кринж"
12:30
Российские ВС освободили Новоселовку в Днепропетровской области
12:15
Медведев заявил, что Россия будет возвращать землей замороженные активы
11:59
RTP: число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне достигло 17
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:31
В России введена в строй Тихоокеанская железная дорога
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения