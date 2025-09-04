Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Общество
Число пользователей мессенджера Max составило более 30 млн
4 сентября 2025 / 12:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Число пользователей национального мессенджера Max превысило 30 млн человек. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает ТАСС.
Как отмечается, с момента запуска пользователи отправили в нем свыше 1 млрд сообщений.
"Аудитория Max составила более 30 миллионов человек", - указали в пресс-службе. Там уточнили, что в конце августа - начале сентября звонков в мессенджере стало "в десятки раз" больше в сравнении с июлем, превысив 8 млн в день.
Вместе с тем групповых чатов в мессенджере свыше 1,2 млн. Кроме того, пользователи уже отправили друг другу порядка 3 млн видеокружков.