Число пользователей мессенджера Max составило более 30 млн

Число пользователей национального мессенджера Max превысило 30 млн человек. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает ТАСС.

Как отмечается, с момента запуска пользователи отправили в нем свыше 1 млрд сообщений.

"Аудитория Max составила более 30 миллионов человек", - указали в пресс-службе. Там уточнили, что в конце августа - начале сентября звонков в мессенджере стало "в десятки раз" больше в сравнении с июлем, превысив 8 млн в день.

Вместе с тем групповых чатов в мессенджере свыше 1,2 млн. Кроме того, пользователи уже отправили друг другу порядка 3 млн видеокружков.