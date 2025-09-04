Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Си Цзиньпин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
4 сентября 2025 / 13:15
© Maxim Shemetov, Pool Photo via AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводят встречу в Доме народных собраний в Пекине. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне.
Ким Чен Ын в пятый раз посещает КНР. Последний раз он находился с визитом в Пекине в 2019 году по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.
Пекин - ключевой экономический партнер Пхеньяна. Согласно данным Госстата КНР, объем торговли между Китаем и КНДР в январе - июле достиг $1,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,9%.