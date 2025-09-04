Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
Безопасность
ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
4 сентября 2025 / 13:30
ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, а также складам вооружения, пунктам управления и местам сборки беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотников дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - говорится в сообщении.

13:45
Россия объявила о высылке эстонского дипломата
13:30
ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
13:15
Си Цзиньпин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
12:59
Число пользователей мессенджера Max составило более 30 млн
12:45
Президенту РФ рассказали про "чилловую катку" и "полный кринж"
12:30
Российские ВС освободили Новоселовку в Днепропетровской области
12:15
Медведев заявил, что Россия будет возвращать землей замороженные активы
11:59
RTP: число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне достигло 17
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:31
В России введена в строй Тихоокеанская железная дорога
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
