ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, а также складам вооружения, пунктам управления и местам сборки беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотников дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - говорится в сообщении.