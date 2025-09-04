Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
4 сентября 2025 / 13:30
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, а также складам вооружения, пунктам управления и местам сборки беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотников дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - говорится в сообщении.