Россия объявила о высылке эстонского дипломата

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Эстонии в Москве Марек Юхтеги, ему было заявлено о высылке из России в качестве ответной реакции дипломатического сотрудника посольства республики. Соответствующее сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

"В четверг, 4 сентября, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа текущего года persona non grata без каких-либо на то оснований дипломата посольства РФ в Таллине. Исходя из принципа взаимности было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве", - указали в министерстве.

"До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - отметили на Смоленской площади.