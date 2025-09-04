Цена нефти Brent впервые с 27 августа опустилась ниже $67

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $67 за баррель впервые с 27 августа текущего года.

По состоянию на 09:31 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,67% и торговалась на уровне $66,94 за баррель.

К 09:36 мск цена нефти Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $66,89 за баррель (-0,74%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре 2025 года дешевеет на 0,46% - до $63,25 за баррель, свидетельствуют данные площадки.