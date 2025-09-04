Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 27 августа опустилась ниже $67
4 сентября 2025 / 13:57
© Егор Алеев/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $67 за баррель впервые с 27 августа текущего года.
По состоянию на 09:31 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,67% и торговалась на уровне $66,94 за баррель.
К 09:36 мск цена нефти Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $66,89 за баррель (-0,74%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре 2025 года дешевеет на 0,46% - до $63,25 за баррель, свидетельствуют данные площадки.