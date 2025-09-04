Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами РФ, КНР и КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что у него "хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"У меня со всеми ними очень хорошие отношения", - сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что он наблюдал за парадом Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, особенно за присутствующими там руководителями России, Китая и КНДР.