Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 299 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 299 беспилотников противника и 4 управляемых авиабомбы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) российские силы уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета, 81 599 беспилотников, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 947 танков и других боевых бронемашин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 229 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 41 021 единицу специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.