ЛДПР инициировала обнуление процентов по кредитам для многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести льготные процентные ставки по кредитам для российских семей с детьми, в том числе обнуление процентной ставки для многодетных семей. Об этом сказано в докладе политика о проблеме кредитного рабства россиян, передает ТАСС.

"Для семей с детьми кредит должен быть дешевле. Аналогично нашему предложению по семейной ипотеке: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. И мы будем этого добиваться" - указал Слуцкий.

Он отметил, что долги доводят граждан до отчаяния и психических расстройств, а с привлечением коллекторов "жизнь превращается в ад". "На конец лета текущего года почти половина россиян, то есть, фактически, каждая семья, имеет задолженности. При этом просроченные долги превысили полтора триллиона - это печальный рекорд последних лет", - обратил внимание парламентарий.

Он убежден, что инициируемые меры не только улучшат уровень жизни семей в стране, но и окажут положительное влияние на демографическую ситуацию в России.