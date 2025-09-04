Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 сентября 2025 / 17:14
КОТИРОВКИ
USD
04/09
80.8488
EUR
04/09
94.2539
Новости часа
Число жертв сильных дождей на севере Индии достигло 500 Иран объявил о высылке посла Австралии
Москва
4 сентября 2025 / 17:14
Котировки
USD
04/09
80.8488
0.0000
EUR
04/09
94.2539
0.0000
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Геополитика
Политика
Иран объявил о высылке посла Австралии
4 сентября 2025 / 14:59
Иран объявил о высылке посла Австралии
© Yannis Kontos/ Sygma via Getty Images/ТАСС

Иран в качестве реакции на недружественные действия Австралии, которая в августе обвинила исламскую республику в поддержке антисемитизма и выслала иранского посла, принял ответные меры. С таким заявлением выступил представитель МИД Эсмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

"В соответствии с дипломатическим правом, реагируя на действия Австралии Иран также снизил уровень дипломатического присутствия Австралии в стране. Посол Австралии покинул Иран", - указал он.

Багаи назвал действия Канберры неприемлемыми. "Мы не приветствуем понижение уровня дипотношений, так как считаем, что для этого не было никаких причин. Это окажет существенное влияние на отношения между двумя странами", - отметил он.

Австралия 26 августа объявила посла Ирана персоной нон грата и заявила о приостановке работы своего посольства в исламской республике из соображений безопасности. В Канберре также обвинили Тегеран в поддержке антисемитизма.

Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
15:16
Число жертв сильных дождей на севере Индии достигло 500
14:59
Иран объявил о высылке посла Австралии
14:45
ЛДПР инициировала обнуление процентов по кредитам для многодетных семей
14:28
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 299 беспилотников
14:15
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами РФ, КНР и КНДР
13:57
Цена нефти Brent впервые с 27 августа опустилась ниже $67
13:45
Россия объявила о высылке эстонского дипломата
13:30
ВС РФ ударили по инфраструктуре для транспортировки грузов ВСУ
13:15
Си Цзиньпин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
12:59
Число пользователей мессенджера Max составило более 30 млн
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения