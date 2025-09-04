Иран объявил о высылке посла Австралии

Иран в качестве реакции на недружественные действия Австралии, которая в августе обвинила исламскую республику в поддержке антисемитизма и выслала иранского посла, принял ответные меры. С таким заявлением выступил представитель МИД Эсмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

"В соответствии с дипломатическим правом, реагируя на действия Австралии Иран также снизил уровень дипломатического присутствия Австралии в стране. Посол Австралии покинул Иран", - указал он.

Багаи назвал действия Канберры неприемлемыми. "Мы не приветствуем понижение уровня дипотношений, так как считаем, что для этого не было никаких причин. Это окажет существенное влияние на отношения между двумя странами", - отметил он.

Австралия 26 августа объявила посла Ирана персоной нон грата и заявила о приостановке работы своего посольства в исламской республике из соображений безопасности. В Канберре также обвинили Тегеран в поддержке антисемитизма.