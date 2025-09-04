Число жертв сильных дождей на севере Индии достигло 500

Число погибших в результате стихийного бедствия, вызванного ливневыми дождями на севере Индии, возросло до 500. Соответствующие данные приводит издание The Times of India, ссылаясь на информацию властей регионов.

Уточняется, что наибольшее число жертв - в штате Химачал-Прадеш, где за последние два месяца оно достигло 341. На высокогорные районы штата обрушились снегопады, заблокировавшие движение на важнейших шоссейных дорогах, сотни автомобилей оказались в снежной ловушке. Данные о погибших из-за паводков, оползней и обрушений домов, поступили из штатов Харьяна, Уттаракханд, а также из союзной территории Джамму и Кашмир, где жертвами наводнений стали 113 жителей.

По причине сильных дождей уровень воды в протекающей через столицу Нью-Дели реке Ямуне поднялся до критических отметок, затоплены низинные районы, в некоторых районах мегаполиса нарушено движение транспорта. Во временные убежища были переселены более 10 тыс. человек.